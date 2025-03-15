Контракты в Силах обороны: в Минобороны рассказали, как украинцам в возрасте 18-24 пройти ВЛК

Украинцы, которым 18-24 лет и ранее не получившие базовую военную подготовку на военной кафедре или не отслужившие срочную службу, теперь могут вступить в Сил обороны по контракту на один год.

В Минобороны объяснили, как им пройти ВЛК.

Получить направление:

в электронной форме средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных (реестр "Оберіг")

в бумажной форме

Для формирования направления в электронном виде через реестр "Оберіг" кандидат должен лично подать запрос через мобильное приложение – электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста ("Резерв+"). При формировании запроса кандидат может выбрать желаемое место прохождения медицинского осмотра – по месту нахождения избранной воинской части, центра рекрутинга или по месту своего пребывания на военном учете. В реестре "Оберіг", при условии соответствия кандидата возрастному критерию, автоматически формируется электронное направление, которое посылается ему в приложение "Резерв+".

Если у кандидата нет возможности или желания подать запрос через "Резерв+", направление может быть выдано в бумажной форме. Это может сделать командир воинской части или начальник центра рекрутинга Вооруженных сил, где кандидат проходит собеседование сразу после его завершения. В бумажном направлении указывается название ближайшей ВЛК, которая будет осуществлять медицинское освидетельствование кандидатов от соответствующей воинской части, и дата медицинского осмотра.

Прохождение медицинского осмотра

Должностное лицо, контролирующее прохождение медицинских осмотров кандидатами, имеет во взаимодействии с руководством учреждения здравоохранения, на базе которого находится определена ВЛК, убедиться в наличии резервных временных промежутков в очереди на прохождение медицинского осмотра и обеспечить, чтобы их первоначально предоставляли кандидатам. При прохождении медицинских осмотров рекомендуется обеспечить присутствие представителей соответствующей воинской части и/или ТЦК и СП, чтобы они могли проконтролировать этот процесс и помочь кандидатам.

Психиатрический обзор

Кроме прохождения медицинского осмотра ВЛК, кандидаты должны получить справку о прохождении психиатрического осмотра, в частности на предмет употребления психоактивных веществ.

Кандидаты, по их согласию, направляются в определенные учреждения здравоохранения в кратчайшие сроки для получения справки о прохождении психиатрического осмотра.

Напомним, нардеп Сергей Демченко считает, что требования к Украине по мобилизации 18-летних, чтобы увеличить численность армии, невозможно удовлетворить. По его словам, мужчины от 18 до 25 лет должны проходить соответствующие военные учения, а уже со временем, когда достигнут соответствующего возраста, станут на защиту страны.

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