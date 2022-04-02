Контрасты погоды: в Украине будет идти мокрый снег, будут греметь грозы, местами будет до 20 градусов тепла

Периодические дожди пройдут в большинстве регионов.
В ближайшие дни в Украине будет контрасная погода: температура будет колебаться от нуля до 20 градусов, дождь и мокрый снег, туман и холодные солнечные прояснения.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
В ночь на субботу, 2 апреля, гремят грозы местами в западных, Винницкой и Черкасской областях. Днем ожидаются и на левобережье Украины.
В большинстве областей пройдут периодические дожди, в западных областях, в Житомирской и Черниговской областях — с мокрым снегом. В Крыму, Запорожской, Луганской и Донецкой областях – без существенных осадков.
В большинстве центральных областей, на востоке и юге – сильный ветер.
Температура воздуха в Украине очень разнообразна:
- в западных областях 0…+3 градуса, теплее будет в Черновицкой области, до +10…+12 градусов;
- в северных областях +7…+12 градусов;
- в центральных областях: от винницких +11 до днепровских и полтавских +18…+20 градусов;
- в восточных областях +15…+20 градусов, в Приазовье +12…+16 градусов;
- в южной части +14...+20 градусов, на побережье может быть свежее.
В Киеве ожидается дождь, порывистый ветер, +8…+10 градусов. Поздним вечером субботы есть вероятность мокрого снега.
Ожидается стремительное снижение атмосферного давления, что отрицательно может повлиять на метеозависимых людей.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
3 апреля похолодание охватит большинство территории Украины, днем будет всего 0...+6 градусов, в южной части +5...+12 градусов, еще задержится тепло на юго-востоке, Донецкой, Луганской областях — до +12...+15 градусов.
Ожидается дождь и мокрый снег, в дневные часы на севере и значительной части западных областей — прекращение осадков.
Везде – порывистый ветер.
В Киеве ночью и утром будет мокрый снег, днем осадки прекратятся. Будет очень холодно, максимально от 2 мороза ночью до 2 градусов тепла днем. Порывистый ветер. В столице в субботу атмосферное давление будет стремительно падать, а в воскресенье начнет расти.
"Поэтому гипертоники, гипотоники, имеющие сосудистые проблемы, не пугайтесь возможных обострений от циклона, а уже сегодня позаботьтесь о себе, ограничите кофе, крепкий чай", — советует Наталья Диденко.