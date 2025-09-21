ВСУ под Сумами сорвали план Кремля / © Getty Images

Успех ВСУ под Сумами в очередной раз разрушил миф о непобедимости РФ и лишил президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ключевой аргумент для давления на Киев.

Таково мнение аналитики The New York Times.

«Полученные позиции могут помочь сломать кремлевский нарратив о „безудержном наступлении“ России и давлении на Киев по мирному соглашению ценой территориальных уступок», — говорится в материале.

Военный с позывным «Князь» провел в окопе 22 дня. Любая попытка подняться и продвинуться в российско-оккупированную деревню казалась, по его словам, билетом в одну сторону, рассказывают аторы NYT.

«Постоянные минометные обстрелы. Дроны над головой. Бег и укрытие под деревьями. Выкапывание позиций в лесополосах. Сон там. Жизнь там», — подчеркнул боец.

После месяца боев подразделение «Князя» освободило село Кондратовка в Сумской области, состоящее только из нескольких улиц. Это одно из двух сел, которые Украина вернула этим летом, и теперь ее войска давят на другие оккупированные населенные пункты.

Символические достижения — важный сигнал

Несмотря на преимущество РФ в живой силе и вооружении, освобождение даже небольших территорий в Сумской области имеет большое значение. Оно демонстрирует, что наступление Москвы не безгранично.

«Операция России в Сумской области провалилась. Они понесли значительные потери, прежде всего в живой силе», — заявил президент Владимир Зеленский.

Достижения Украины усложняют позицию Кремля на переговорах. Россия предлагала «обмен территориями» — Сумщина в обмен на районы Донбасса, которые остаются ключевой целью Москвы. Но Киев отвергает такую идею.

Почему мы должны менять территории, если можем их вернуть? — отметил глава киевского аналитического центра Transatlantic Dialogue Center Максим Скрипченко.

Тактика малых групп и дронов

Украинские силы действуют небольшими подразделениями, используя беспилотников для разведки и ударов. Большие механизированные атаки стали невозможны из-за постоянного слежения с дронов.

«Враг видит все и мгновенно отвечает ударами», — говорит подполковник Игорь, командир батальона 80-й десантно-штурмовой бригады.

Солдаты передвигаются парами: несколько метров — небольшой окоп — атака — снова движение. Поставка пищи и воды осуществляется с помощью дронов.

В боях за Кондратовку бойцы 225-го отдельного штурмового полка вспоминают недели изнурительных обстрелов и окопной войны.

«Первые дни страшно. Но привыкаешь. Страшнее становится, когда наступает тишина, потому что это значит, что россияне могут подползать», — рассказал военный Сергей с позывным «Пальма».

Российское преимущество и разрушительная сила авиабомб

Несмотря на локальные успехи ВСУ, РФ сохраняет главное преимущество — управляемые авиабомбы с сотнями килограммов взрывчатки, способные уничтожать даже укрепленные бункеры.

«Даже сидя в траншее или укрытии с несколькими слоями защиты, когда падает такая бомба — последствия катастрофические. Это не только физические разрушения, но и психологическое истощение», — объясняет подполковник Игорь.

Дроны РФ и постоянные обстрелы оставили освобожденные деревни почти уничтоженными, а жителей бездомными.

«Радость омрачает то, что остались без дома, ничего», — говорит жительница Сум Наталья Билеченко. Она рассказала, что ее коллега обрадовалась освобождению родной Кондратовки, однако теперь у нее нет дома.

Следовательно, даже скромные успехи Украины на Сумщине подрывают позиции Москвы и доказывают: российское наступление не является непрерывным.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский на днях сообщил, что Россия готовила наступление на четырех направлениях: Сумском, Новопавловском, Покровском и Запорожском. По его словам, попытка наступления на Сумщине потерпела неудачу.