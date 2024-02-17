Контратаки ВСУ, прикрывающие выход украинских сил из Авдеевки, могут привести к дальнейшим потерям России — ISW

Украинские силы начали отступать с Авдеевки, а российские силы, похоже, сосредоточены на осложнении или предотвращении полного вывода украинских войск.

Об этом пишет ISW.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Александр Сырский ранним утром по украинскому времени 17 февраля заявил, что приказал украинским силам в районе Авдеевки отойти на более выгодные оборонные позиции, чтобы избежать окружения и сохранить жизнь украинских военнослужащих.

Заявление Сырского сделано после нескольких подтвержденных наступлений России в окрестностях Авдеевки за последние 24 часа. Геолокационные кадры, опубликованные 16 февраля, показывают, что российские войска продвинулись дальше на юг вдоль улицы Грушевского на западной окраине Авдеевки и к югу от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки, достигли незначительных успехов в дачных районах. в центре Авдеевки.

Украинская Таврическая группировка войск ранее 16 февраля признала, что украинские силы отошли с укрепленной позиции к югу от Авдеевки и что украинские силы отходят с неопределенных позиций на новые подготовленные оборонные позиции. Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы опрокидывают подкрепление в этот район для стабилизации ситуации и последующей деградации атакующих российских сил.

"Нормальной практикой является привлечение подкреплений, которые функционируют как приемные силы, которые могут позволить отходящим подразделениям восстановиться по подготовленным оборонным позициям. Российские источники утверждали, что украинские войска массово отступают и что уход украинских войск становится все более хаотичным и дорогим. Однако ISW не наблюдала никаких визуальных доказательств большого или хаотического отвода украинских сил, и тянущийся незначительный темп российского продвижения в Авдеевке и вокруг нее свидетельствует о том, что украинские силы сейчас осуществляют относительно контролируемый уход из Авдеевки", — пишет Институт исследования войны.

Российские источники утверждали, что российские войска также продвинулись в восточной Авдеевке к юго-западной окраине Авдеевки, далее к югу вдоль улицы Грушевского и к западу от Авдеевки в направлении грунтовых дорог, которые украинские силы используют для поставок позиций в восточной и восточной.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска близки к перерезанию или уже перерезали одну грунтовую дорогу, соединяющую Авдеевку с Ласточкиным (к западу от Авдеевки).

Также российские источники заявляли, что российские силы близки к окружению остальных украинских сил в центральной, восточной и южной Авдеевке, а один российский милблогер утверждает, что чуть больше километра разделяет российские позиции на западной окраине Авдеевки и российские позиции на юге. Авдеевка.

ISW оценивает, что продвижение россиян в этих двух районах разделяют примерно три с половиной километра на основе имеющихся визуальных доказательств. Российские военные блоггеры утверждали, что в Авдеевке остаются до 5000 украинских военнослужащих, которые фактически заблокированы в населенном пункте, но командующий Таврической группировкой войск Украины бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что по состоянию на 13:00 16 февраля российские войска не оцепили ни одного украинского подразделения. .

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска намерены не допустить организованного выхода украинских войск из Авдеевки.

"Украинским силам, возможно, придется провести контратаки, чтобы осуществить упорядоченный выход из Авдеевки, а усилия России усложнить или предотвратить украинский отход могут стать все более утомительными. Украинским силам, возможно, придется стабилизировать линию фронта путем контратаки в районе, где российские силы пытаются запереть оцепление украинских сил в Авдеевке, чтобы провести упорядоченный уход", — информируют исследователи.

"Дальнейшие достижения России в Авдеевке, направленные на усложнение украинского отхода, и украинские контратаки, прикрывающие отступательные украинские силы, вероятно, приведут к дальнейшим потерям России. Российским войскам, вероятно, будет трудно продвигаться к западу от Авдеевки к второстепенным подготовленным позициям. украинские силы, и, вероятно, понесут значительные потери, если они решат атаковать эти украинские позиции на открытых полях. захват Авдеевки сам собой не даст никаких значимых в оперативном отношении преимуществ или путей для значительного продвижения вперед" — резюмировали в ISW.

Добавим, что российские захватчики используют в Авдеевке химическое оружие.

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