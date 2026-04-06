ВСУ сорвали планы РФ в Донецкой области: оккупанты предстали перед дилеммой — ISW

Контратаки ВСУ на Гуляйпольском и Александровском направлениях усложняют реализацию планов российской армии на Покровском направлении и тормозят ее весенне-летнее наступление. Армия РФ применяется к перераспределению сил.

Об этом сообщает ISW.

Позиции РФ ослабевают

Украинские военные действия вынуждают российское командование изменять расстановку сил на фронте. В частности, из-за давления ВСУ противник был вынужден перебросить подразделения морской пехоты из района Доброполье на другие участки. Речь идет, в частности, о частях 120-й дивизии морской пехоты Балтийского флота и 40-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Эти силы были передислоцированы на Александровское направление, что свидетельствует о попытках российского командования стабилизировать ситуацию.

Еще раньше фиксировались перемещения подразделений 40-й и 55-й бригад морской пехоты, а также элементов 68-го армейского корпуса по восточной группировке войск РФ в сторону Гуляйполя. Такие действия указывают на перераспределение резервов в ответ на активность украинской армии.

По оценкам аналитиков, значительные потери российских войск во время боев за Покровск и в районе Доброполья уже заставили снизить интенсивность наступления на этих участках. Дополнительная переброска подразделений еще больше ослабляет их позиции.

Аналитики подчеркивают, что такая динамика может и дальше влиять на общее течение боевых действий, усложняя реализацию наступательных планов России.

«Украинские контратаки на направлениях Гуляйполя и Александровки продолжают ставить перед российским военным командованием дилеммы, с которыми, похоже, не справляются перегруженные российские силы», — констатируют аналитики.

Добавляется, что затяжные украинские контратаки на направлениях Гуляйполя и Александровки и дальше будут вынуждать российское военное командование балансировать между необходимостью обороняться от этих действий и попытками их нейтрализовать. Это также усложняет эффективное распределение личного состава и ресурсов для наступлений на других участках фронта, в частности в рамках российской весенне-летней кампании 2026 против украинского «Фортечного пояса», которая, по оценкам ISW, стартовала 19 марта.

Ранее говорилось, что Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Украине из-за потери инициативы на фронте и провала наступления. По словам военного обозревателя Ивана Тимочка, российские войска вынуждены перегруппироваться, несмотря на попытки сохранять интенсивность боевых действий. Он также отметил, что в самой России растет недовольство войной, а стратегически страна уже проиграла.