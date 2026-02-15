"Контрнаступление" на Запорожье: почему россияне паникуют и где на самом деле продвинулись ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Российская пропаганда в течение недели распространяет панические заявления о якобы масштабном контрнаступлении Сил обороны Украины в Запорожской области. Однако реальная ситуация на фронте существенно отличается от Z-отчетов, а успехи ВСУ имеют другую природу.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в Telegram.

Мифы о «тысячах убитых» и реальности на ЛБС

По словам эксперта, российские военкоры заявляют о «колоссальных потерях» украинской техники, однако никакой верификации (видео или фото) этих разгромов на ЛБС (линии боевого столкновения — ред.) в Сети так и не появилось. На самом деле речь идет не о стратегическом контрнаступлении, а о тактических контратаках.

«Переход от глухой обороны к контратакам — это обычное явление, которое мы неоднократно наблюдали в течение 2025 года. Сейчас для этого возникли благоприятные условия», — отмечает Коваленко.

Почему оккупанты «посыпались»?

Эксперт выделяет три ключевых фактора, которые позволили ВСУ улучшить свои позиции:

Проблемы со связью: отключение оккупантам «серых» терминалов Starlink и блокирование Telegram привели к хаосу в коммуникации подразделений РФ. Утрата боеспособности 5-й армии РФ: основная пробивная сила врага на Южно-Донецком направлении с сентября 2025 года потеряла более 20 тысяч человек, что фактически парализовало ее потенциал. Истощение ресурсов: командование РФ вынуждено «латать дыры», опрокидывая резервы, которые планировали использовать только для штурма Гуляйполя.

Где продвинулись Силы обороны?

Благодаря активным действиям СОУ удалось добиться результатов на нескольких участках:

Днепропетровщина: Оккупанты отброшены от Новоалександровки, Вербового и Вишневого.

Река Гайчул: Враг отброшен от Терноватого и Косовцевого на левый берег реки.

Степногорский плацдарм: Украинские силы не только удерживают Степногорск, но и зачистили от врага Приморское (северную часть) и Лукьяновку.

Зачем россияне придумывают «большое наступление»?

Коваленко объясняет: называя локальные контратаки ВСУ «масштабным контрнаступлением», российское командование пытается оправдать потерю позиций.

«Они хотят отчитаться, что якобы „остановили“ мощное наступление, которого на самом деле не было. Это попытка нивелировать собственную уязвимость перед ситуативными ударами ВСУ», — подытожил аналитик.

Ранее мы писали о том, что российские кафиры начали отступать в Запорожской области из-за отключения спутникового интернета Starlink.