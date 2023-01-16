Контрнаступление на Запорожье: Жданов рассказал, когда и при каких условиях он может начаться

Для удачного контрнаступления нужно подготовить группировку и нанести максимальные потери врагу, говорит эксперт.

Украина пойдет в контрнаступление, в том числе и на Запорожском направлении, как только в ВСУ сформируют соответствующую группировку.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в своем видеоблоге на YouTube.

"Как только у нас будет готова группировка для нанесения контрудара или контрнаступления, я думаю, что Генеральный штаб сделает попытку, начнет эту контрнаступательную операцию", — сказал Жданов.

Но он добавил, что украинской армии нужно обеспечить максимальное нанесение потерь российской армии.

"Это то, что мы делаем сегодня – мы максимально стараемся выбивать личный состав, технику и вооружение из рядов Вооруженных сил России. Вот с этим условием да. Я не думаю, что кто-то будет ждать, и Россия не будет ждать", — говорит эксперт.

Он добавил, что россияне начали наступление и сейчас они уже не могут остановиться и пытаются наращивать силы в наступательных действиях, что приводит к большим потерям.

"Так что мы сейчас даже с учетом частичной потери территори имеем огромное преимущество", – отметил эксперт.

Напомним, по словам военного эксперта Павла Нарожного, Запорожская область является вероятным направлением контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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