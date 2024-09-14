Контрнаступление РФ в Курской области: в ISW оценили, хватит ли россиянам сил выбить ВСУ

Войска РФ продолжают контратаковать на всем украинском выступлении в Курской области. Впрочем, вероятно, россиянам придется опрокинуть дополнительные подразделения из других частей театра боевых действий, чтобы создать группировку сил, способную вести длительную контрнаступательную операцию.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"ISW продолжает отслеживать российские контратаки в Курской области, но еще не наблюдала широкомасштабных боевых действий, которые указывали бы на то, что они начали широкомасштабную скоординированную контрнаступательную операцию, направленную на полное вытеснение украинских сил из Курской области", — сообщают аналитики.

Американские специалисты вспоминают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что армия РФ начала контрнаступательные операции в Курской области, а также спикера Пентагона генерал-майор Патрик Райдера, что США наблюдали, как российские подразделения начали пытаться провести "определенную контрнаступательную" операцию, которую он описал. как "маргинальную".

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 13 сентября, что на территории Курской области находится от 33 тыс. до 35 тыс. российских военнослужащих. Между тем, по словам Зеленского, российское военное командование намерено сосредоточить на Курщине от 60 тыс. до 70 тыс. военнослужащих, что значительно превышает 50 тыс. военнослужащих, которые, по оценкам американских официальных лиц, понадобятся России, чтобы вытеснить украинцев из Курской области. .

"До сих пор российские власти в основном полагались на плохо обученных и экипированных призывников, а также небольшие подразделения российских регулярных и нерегулярных войск для противодействия украинскому вторжению в Курскую область. Маловероятно, что большинство нынешней российской группировки в Курской области состоит из опытных боевых подразделений". в ISW.

Аналитики отмечают, что контрнаступательная операция РФ по отвоеванию территории в Курской области, по всей вероятности, потребует еще больше живой силы и техники, чем Россия уже сосредоточила в этом регионе. Особенно отмечают в отчете, если большинству из уже задействованных подразделений не хватает боевого опыта. Российские воздушно-десантные войска, недавно передислоцированные в Курскую область с фронта в Украине, несут основную ответственность за контратаки в Курской области.

"Это свидетельствует, что российское военное командование может намерено задействовать подразделения, которые считаются более "элитными" или боеспособными для отвоевания территории. Российские военные, несомненно, будут вынуждены передислоцировать части, уже участвующие в наступательных операциях, или оперативные резервы из Украины в Россию". Курской области, чтобы сформировать боеспособные подразделения, необходимые для проведения большой контрнаступательной операции, а затем предохранять границу от вторжения", — отмечают в ISW.

Напомним, аналитики ISW заявляют, что россияне ушли в контратаки в Курской области, ВСУ теряют позиции. Пока ситуация в регионе нестабильная.

Читайте также:

Нам выгодна эта ситуация с хаосом и отсутствием информации, что происходит на Курщине - эксперт