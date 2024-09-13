Контрнаступление РФ в Курской области: в США отреагировали на события

Вашингтон следит за ситуацией в Курщине.
Российские войска пытаются провести контрнаступление в Курской области. Впрочем, Пентагон называет масштабы этих действий "незначительными".
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США генерал-майора Пэт Райдер, пишет "Укринформ".
Он отметил, что США подтверждают информацию о попытках армии РФ провести контрнаступательные действия. Впрочем, ВСУ в дальнейшем содержат значительные территории на Курщине.
"Мы видим, что на нынешнем этапе российские подразделения начинают, пытаются совершить определенные контрнаступательные действия в Курской области", — сказал Патрик Райдер.
По его словам, в Пентагоне следят за развитием событий на территории страны-агрессорки России.
Напомним, аналитики ISW заявляют, что россияне ушли в контратаки в Курской области, ВСУ теряют позиции. Пока ситуация в регионе нестабильная.
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