Контрнаступление РФ в Курской области: в США отреагировали на события

Вашингтон следит за ситуацией в Курщине.

Российские войска пытаются провести контрнаступление в Курской области. Впрочем, Пентагон называет масштабы этих действий "незначительными".

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США генерал-майора Пэт Райдер, пишет "Укринформ".

Он отметил, что США подтверждают информацию о попытках армии РФ провести контрнаступательные действия. Впрочем, ВСУ в дальнейшем содержат значительные территории на Курщине.

"Мы видим, что на нынешнем этапе российские подразделения начинают, пытаются совершить определенные контрнаступательные действия в Курской области", — сказал Патрик Райдер.

По его словам, в Пентагоне следят за развитием событий на территории страны-агрессорки России.

Напомним, аналитики ISW заявляют, что россияне ушли в контратаки в Курской области, ВСУ теряют позиции. Пока ситуация в регионе нестабильная.

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