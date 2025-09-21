Контрнаступление Украины достигает редкого успеха - The New York Times

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Украинские войска успешно провели контрнаступление на Сумщине, освободив село Кондратовка и приближаясь к другим населенным пунктам, удерживаемым российскими силами. Эти локальные успехи демонстрируют, что продвижение России не является непреодолимым и усиливают позиции Украины в возможных мирных переговорах.

Об этом пишет The New York Times.

Украинский пехотинец провел 22 дня в окопе. Каждая попытка подняться и продвинуться к российско-занятому селу, по его словам, ощущалась как поездка в один конец. «Постоянный обстрел минометами. Дроны летают над головой», — сказал пехотинец, который назвал только свой позывной Князь, согласно военному протоколу. «Бежим и прячемся под деревьями. Копаемся в лесополосах. Спим там. Живем там».

Реклама

После месяца боев подразделение Князя освободило село Кондратовка, которое не более нескольких улиц, в северо-восточном регионе Сум, по данным независимых групп, следящих за полем боя. Село является одним из двух, которые Украина вернула в этом регионе этим летом, и ее силы сейчас приближаются к другим селам, удерживаемых россиянами — небольшие достижения, которые имеют большое значение для Киева.

Успешное контрнаступление Украины на Сумщине, которая граничит с Россией, является редким случаем на поле боя, которое в основном контролируют российские силы. С мая Россия ежемесячно захватывала от 170 до 215 квадратных миль территории, по данным DeepState, группы, которая картирует изменения на фронте. Украинские командиры в интервью отмечают, что они постоянно численно и технически уступают России.

Возвращение небольших территорий в Сумской области помогает Украине опровергнуть нарратив Москвы о «непреодолимых» наступлениях и о том, что Киеву следует соглашаться на мир, даже если это означает отдать территорию. Прогресс Москвы в Сумской области замедлился настолько, что она перемещает войска из этого района на другие фронты, в частности на Донетчину, где пытается окружить несколько ключевых городов.

«Операция России на Сумщине потерпела неудачу», — заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам в среду. «Они понесли значительные потери, прежде всего в живой силе», — добавил он, отметив, что те, кто остался, перебрасываются на другие участки фронта.

Реклама

Продвижение Украины в Сумской области опирается на известные тактики: непрерывные удары дронами и атаки пехотных групп. Но их выполнение некоторыми элитными подразделениями Киева, в частности десантниками, помогло обеспечить успех.

Эти достижения имеют особый вес, поскольку могут ослабить переговорные позиции России. Москва предлагала обменять захваченные территории Сумщины на землю, которую она стремится получить в Донецкой области, в рамках мирного соглашения. Президент Трамп поддержал идею такого «обмена территориями», хотя предложение Кремля было сильно невыгодным.

Максим Скрипченко, президент Центра трансатлантического диалога, киевского аналитического центра, который работает над мирными переговорами, сказал, что возвращение частей Сумщины имело целью ослабить переговорные позиции Москвы. «Зачем нам обмениваться территориями, если мы можем их вернуть?» — сказал он.

Россия все еще имеет преимущество в огневой мощи. Непрерывные бомбардировки оставили села, которые Украина вернула в Сумской области, почти разрушенными. Когда солдат 225-го отдельного штурмового полка поднял украинский флаг в Кондратовке в июле, дрон-съемка полка, проверенная The New York Times, показала, что целые улицы были превращены в руины.

Реклама

«В течение последних двух лет у них всегда было численное преимущество», — сказал Первый лейтенант Анвар, командир батальона 225-го полка, также используя свой позывной, о российских войсках в регионе в недавнем интервью.

Во многих смыслах его пребывание на Сумщине символизирует неудачу Украины в установлении условий потенциального обмена территориями. Год назад Первый лейтенант Анвар командовал одним из первых подразделений, вторгшихся в западный Курск, граничащий с Сумской областью. Зеленский впоследствии описал эту неожиданную операцию как попытку захватить российскую территорию, которую можно было бы обменять на украинскую.

Удержание Курска Украиной распалось весной после месяцев российских наступлений с участием северокорейских войск. Российские войска оттеснили подразделения Киева обратно в Сумскую область, а затем наступали, захватывая село за селом. К середине июня они были едва в десятке миль от областного центра Сум, населением около 250 000 человек.

Полк Первого лейтенанта Анвара был срочно переброшен в регион, чтобы остановить наступление России. Он сказал, что его подразделение применяло те же тактики, которые Москва использовала для вытеснения украинских войск из Курска: сначала непрерывные атаки дронами на дороги и технику, чтобы перекрыть российские линии снабжения, а затем, когда враг истощался и оставался без еды и воды, пехота атаковала.

Реклама

Большие механизированные наступления, которые были характерны в начале войны, теперь невозможны из-за постоянного наблюдения дронами и ударов. Подполковник Игорь, командир батальона 80-й отдельной десантной бригады, который попросил называть только первое имя, сказал, что солдаты теперь атакуют парами: двигаются «осторожно и тихо» на несколько десятков метров, копают небольшой окоп, открывают огонь по врагу, а затем двигаются дальше. Из-за отсутствия безопасных дорог продовольствие и воду доставляют с помощью дронов.

«Враг видит все, каждое наше движение, и мгновенно реагирует ударами», — сказал подполковник Игорь.

Это делает атаки изнурительными и длительными неделями. Рассказывая о бое за Кондратовку, четверо солдат 225-го полка выглядели истощенными, их лица были морщинистыми от усталости, а голоса прерывались от кашля.

«Первые дни, да, страшно», — сказал сержант Пальма, 45 лет, используя свой позывной. Но он добавил, что быстро привыкаешь к непрерывному обстрелу. «Страх возвращается, когда ротация заканчивается. Сидишь в тишине — и это страшнее. Потому что тишина означает, что что-то не так. Возможно, русские ползают рядом».

Реклама

Солдаты говорят, что выживание на поле боя, где любое движение замечается дронами, зависит от копания окопов и скрытности. «Чем глубже копаешь, тем безопаснее», — сказал сержант Пальма.

Но операторы дронов учатся попадать даже в самые маленькие окопы. Недавно в Сумской области оператор дрона из 95-й десантной бригады держал пульт и смотрел через очки на живую трансляцию. Он тренировался проводить квадрокоптер через кольца всего несколько футов шириной, установленные на столбах в поле.

«Это не о скорости, а о навыках и контроле», — сказал лейтенант Андрей, руководитель отделения дронов в бригаде. На фоне звучали выстрелы других подразделений, тренировавшихся на стрельбище. Большинство войск только что вернулись или собирались к отправке в Юнаковку, большое село, где Украина и Россия ведут ожесточенные бои.

Задача может стать легче для Киева после недавнего перемещения Россией войск из Сумской области в Донецкую. Первый лейтенант Владислав, командир роты 13-го отдельного десантного батальона, воюющего в Юнаковке, сказал, что новые российские войска, с которыми они столкнулись, менее подготовлены и хуже оснащены.

Реклама

Но россияне сохраняют большое преимущество: управляемые бомбы весом сотни фунтов, которые используют для уничтожения обороны перед наступлением и подавления украинских атак до того, как они смогут продвинуться.

Подполковник Игорь отметил, что Россия часто засыпает территории бомбами, по три-шесть одновременно, уничтожая даже подземные бункеры. Он разговаривал из одного из таких бункеров в лесу, где сеть тоннелей выглядела так, будто гигантский червь прорывался сквозь землю.

Напомним, ранее мы писали о том, что по данным аналитиков, российские войска сосредоточили значительные усилия на захвате Донецкой области, где самым горячим направлением остается Покровский.