Контрнаступление ВСУ севернее Харькова продолжает успешно оттеснять оккупантов к российско-украинской границе

Защитники Украины освободили несколько городов севернее Харькова и продолжили наступление севернее недавно освобожденного Старого Салтова.
Их цель – захватить несколько городов к северо-востоку от Харькова.
Об этом сообщает Институт войны.
Отмечается, что российские силы из района Изюма передислоцируются на север, чтобы попытаться ослабить давление этого контрнаступления и воспрепятствовать дальнейшему продвижению на север к границе с Россией.
"Украинское контрнаступление, скорее всего, продолжит отвлекать российские войска и ресурсы от развертывания на другие направления наступления, где боевые действия также были остановлены успешной украинской обороной. обстрелами и последующими атаками", — говорится в сообщении.
По сообщению Института украинское контрнаступление на севере Харькова продвинулось дальше и, возможно, приблизилось к границе с Россией в пределах 10 км.
Напомним, что на 11 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют 26350 человек. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.
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