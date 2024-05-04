Контрнаступление ВСУ: военный обозревател предположил, возможен ли он в 2024 году

Рассчитывать на то, что ВСУ будут наступать в этом году, не стоит.

Оценивать возможность и временные пределы украинского контрнаступления довольно сложно. Речь идет прежде всего о накопительном эффекте.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный обозреватель Денис Попович.

"Если мы берем американскую помощь и рассчитываем на помощь Европы, которая в принципе тоже раскручивает свою промышленность, то при определенных обстоятельствах через некоторое время мы можем накопить какой-то массив оружия, который позволит нам перейти к контрнаступлению. Но это вряд ли произойдет в этом году ", – считает он.

Ранее свое мнение относительно условий, из которых возможно контрнаступление ВСУ, высказал военный эксперт Александр Мусиенко. Да, в 2024 году на локальные и тактические наступления у наших бойцов должно хватить средств. Что касается больших – нужно концентрировать больше сил.

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