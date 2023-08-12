Контрнаступление ВСУ: военный эксперт сказал, в чем главная задача военных

Однако сейчас вопрос сейчас стоит не в том, что мы прорвали линию и пошли сломя голову вперед.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт, офицер военного резерва Андрей Крамаров.

"Наша задача сейчас: максимально занять первую линию, создать для себя широкий красивый плацдарм, с которого дальше мы можем эффективно двигаться вперед... Аналогов Харьковской операции в этой войне у нас, к сожалению, уже не будет и ждать их не нужно", – подчеркнул он.

Ранее военный аналитик BILD Юлиан Репке отметил, что прорывы из-за огромных минных полей и преимущества россиян в воздухе крайне усложняют задачи. Следовательно, украинское контрнаступление продвигается, но очень медленно. Кроме того, США не передают F-16, а Германия – дальнобойные ракеты Taurus.

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