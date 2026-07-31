Контроль за операциями ночью и лимиты через "Дію": как банки будут проверять бизнес по новым правилам

ФЛП / © pixabay.com

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В Украине изменяются подходы к финансовому мониторингу физических лиц-предпринимателей и юридических лиц. Банки, присоединившиеся к Меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, договорились применять единые правила проверки клиентов с повышенным уровнем риска, усилить контроль за финансовыми операциями и ввести поэтапные лимиты на переводы для отдельных категорий ФЛП и компаний.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Банки меняют правила: какая причина

Как отмечается в Меморандуме, его целью является не только борьба с незаконными финансовыми операциями, но и приближение украинского рынка платежных услуг к требованиям законодательства Европейского Союза. Документ призван унифицировать подходы банков к проверке клиентов, финансовому мониторингу и управлению рисками. Ожидается, что это будет способствовать сокращению теневого сектора экономики, повышению прозрачности финансовой системы, увеличению налоговых поступлений, а значит, укреплению экономической состоятельности государства и финансированию его оборонных потребностей.

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Среди основных принципов Меморандума — защита права добросовестных клиентов свободно пользоваться собственными средствами, укрепление доверия к банковской системе и обеспечение добросовестной конкуренции между поставщиками платежных услуг. Для реализации этих принципов участники Меморандума согласились унифицировать подходы ко всем этапам работы с клиентами — от установления деловых отношений и открытия счетов до постоянного мониторинга финансовых операций. В частности, речь идет об углубленной проверке клиентов, применении автоматизированных антифрод-систем, единых подходов к оценке рисков, обмене информацией между предоставлятелями платежных услуг по операциям с признаками подозрительности, а также использованию риск-ориентированного подхода при предоставлении банковских продуктов и осуществлении переводов.

Для кого введут новые ограничения

Больше всего изменений почувствуют вновь физические лица-предприниматели и ФЛП, которые длительное время не осуществляли деятельности и возобновляют работу.

Именно такие предприниматели, если банк отнесет их в категорию клиентов с повышенным уровнем риска, будут проходить углубленную проверку еще на этапе открытия или активизации счета.

Банк будет анализировать:

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цель открытия счета;

характер и масштаб бизнеса;

вид деятельности;

товары или услуги, реализуемые предпринимателем;

ожидаемые объемы финансовых операций;

соответствие фактическим операциям заявленной деятельности.

После начала работы банки будут также осуществлять усиленный мониторинг операций с учетом среднемесячного дохода предпринимателя.

Для других ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, банки не будут вводить единые лимиты. Каждый банк будет самостоятельно оценивать риски и проверять финансовые операции по собственным правилам.

Если клиент будет планировать переводы сверх установленных лимитов, он должен подтвердить источник доходов. Также банки усилят контроль за операциями, в частности, в ночное время, а для клиентов без подтвержденных доходов ограничат количество текущих счетов в одной валюте до трех (кроме депозитных, кредитных счетов и счетов для государственных программ).

Кроме того, банки планируют использовать данные из “Дія” для проверки информации о доходах клиентов и усилить сотрудничество с государственными органами в сфере финансового мониторинга.

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