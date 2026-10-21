"Контрпродуктивное решение": в МИД Украины прокомментировали скандал из-за года УПА во Львове

Год УПА во Львовской области / © Getty Images

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В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали резонансное постановление Львовского областного совета, которое затронуло сложные страницы общей истории с Польшей. В частности, там провозгласили 2027 год годом УПА и Романа Шухевича, на что в Польше последовало острое возмущение.

Об этом сообщили в МИД Украины.

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В МИДе отреагировали на возмущение Польши годом УПА и Романа Шухевича во Львове

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что в последнее время сторонам удалось выйти на качественно новый уровень взаимодействия — усилить оборонное и по безопасности сотрудничество, сдвинуть с мертвой точки вопросы поисково-эксгумационных работ и наладить конструктивный исторический диалог.

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«В этом контексте считаем, что недавнее решение Львовского облсовета, затрагивающее измерение чувствительных исторических вопросов двусторонней повестки дня, является контрпродуктивным для наших актуальных усилий, направленных на дальнейшее развитие украинско-польских отношений, решение проблемных вопросов на фоне полномасштабной российской агрессии и безопасности», — пишут в МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что речь идет о волеизъявлении регионального органа самоуправления, а местные депутаты являются выборными лицами и не находятся в подчинении главы государства, парламента или правительства.

Свое решение они принимали автономно, не консультируясь с МИД или другими центральными структурами по поводу возможных международных последствий.

В то же время украинские дипломаты обратились и к польским коллегам с просьбой избегать эмоциональных ответов, которые могут подвесить достигнутый позитив во взаимоотношениях, и подтвердили готовность решать какие-либо проблемы только по дипломатическим каналам.

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«Политические решения региональных органов местного самоуправления не должны вредить национальным интересам Украины, прежде всего в сфере безопасности и европейской интеграции», — пишут в МИД.

Что предшествовало: Львовский облсовет провозгласил 2027-й Годом Украинской повстанческой армии

Напомним, Львовский областной совет принял решение провозгласить 2027-й год Годом Украинской повстанческой армии и ее главного командира Романа Шухевича. Инициативу посвятили 85-й годовщине создания УПА и 120-летию со дня рождения Шухевича. Это решение вызвало волну возмущения в Польше, где его назвали неприемлемым и противоречащим добрососедским отношениям. Реакции официального Киева на данный момент нет.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал действия львовских депутатов «самоубийственной тактикой», которая вредит самой Украине и нивелирует усилия по восстановлению двусторонних отношений. Он отметил, что уже обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским и предупредил, что подобные шаги могут дать противникам вступления Украины в ЕС дополнительные аргументы против украинской евроинтеграции.

Исполнительные власти и МИД Польши также выразили жесткую позицию: министр обороны Владислав Косиняк-Камыш призвал отказаться от этой инициативы из-за углубления раскола между народами, а спикер МИД Мацей Вевир подчеркнул, что действия местных активистов вредят стратегическому диалогу. В то же время заместитель министра иностранных дел Марцин Босацкий заявил, что Варшава получила заверения от Офиса президента Украины о том, что решение Львовского облсовета не вступит в силу.

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В польской оппозиции выдвинули еще более радикальные требования. Представители партии «Право и справедливость» Радослав Фогель и Пшемислав Чарнек, а также бывший премьер Матеуш Моравецкий призвали объявить всех голосовавших за это решение персонами нон грата и запретить им въезд в Польшу.

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