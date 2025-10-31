Контрудар по оккупантам в районе Покровска: журналист The Economist опубликовал видео

Ударный вертолет. Иллюстративное изображение / © Википедия

Подразделения военной разведки Украины якобы осуществили контрудар в районах Покровска, которые находятся под контролем российских оккупантов.

Об этом сообщил в пятницу, 31 октября, журналист The Economist Оливер Кэрролл, опубликовав в сети Х видео десантирования военных с вертолетов.

«Военная разведка Украины проводит смелое контрнаступление вблизи Покровска, чтобы восстановить работу ключевых логистических линий», — написал он, не сообщив источников этой информации.

Журналист отметил, что достоверность видео, на котором военные десантируются с вертолетов, проверить ему не удалось.

Напомним, специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко в этот день сообщила, что уличные бои ведутся на северных окраинах Покровска, а это значит, что враг все ближе к трассе, которая соединяет этот город с соседним Мирноградом.

Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк заверили, что окружения украинских войск в Покровске нет.

Для окружения Покровской агломерации РФ привлекла около 11 тысяч оккупантов. Глава Кремля Путин дал приказ своим солдатам захватить Покровск до середины ноября.