"Концлагерь" для котов под Киевом: женщина уморила голодом более 50 животных

Ужасная история издевательства над животными в Киевской области получила судебное продолжение. 55-летняя жительница Обуховского района, которая устроила в собственном доме настоящую застенку для кошек, взята под стражу.

Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

Жуткие факты раскрылись 18 декабря 2025 года. Тогда в полицию обратился волонтер, который сообщил о бесчеловечных условиях содержания животных в одном из частных домов в селе Кременище.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили шокирующую картину. Десятки животных жили в условиях полной антисанитарии, тесноты и без должного питания.

Ужасное содержание животных

Во время осмотра помещения полицейские обнаружили 51 погибшее животное. Тела кошек уже направили в столичную ветбольницу для проведения экспертиз и установления точных причин смерти.

Следствие установило, что женщина действовала под видом благотворительницы. Она брала бездомных животных якобы на «передержку».

Более того, подозреваемая получала от неравнодушных людей и волонтеров помощь: корма и необходимые вещи. Однако вместо спасения она оставляла кошек на произвол судьбы, фактически обрекая их на голодную смерть.

Что с другими животными

К счастью, часть животных удалось спасти. Правоохранители и волонтеры изъяли из «дома смерти» 39 живых кошек.

Всех спасенных четырехлапых передали в другое убежище. Там им оказывают экстренную ветеринарную помощь, лечат от истощения и обеспечивают надлежащий уход.

По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемую безальтернативную меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток.

Женщине инкриминируют ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными, что привело к их гибели в большом количестве). Санкция статьи предусматривает серьезное наказание — от 5 до 8 лет лишения свободы.

