Конвейер демилитаризации: свежие цифры потерь врага поражают масштабом

Генштаб обновил данные о потерях РФ в технике и живой силе: более 1200 российских солдат и сотни единиц техники последовали курсу «корабля».

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Потери России в войне / © Associated Press

За прошедшие сутки российская армия потеряла еще 1230 солдат, а также танки, артиллерийские системы и бронированные машины.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ по состоянию на эти сутки

  • личного состава — около 1 301 260 (+1 230) человек

  • танков — 11 833 (+3) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 340 (+6) ед.

  • артиллерийских систем — 39 293 (+65) ед.

  • РСЗО — 1 713 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1338 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 350 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 214 629 (+1 236) ед.

  • крылатые ракеты — 4491 (+0) ед.

  • корабли / катера — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 86 950 (+177) ед.

  • специальная техника — 4 109 (+2) ед.

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ранее сообщалось, что РФ оккупировала в марте больше территорий, чем в феврале.

