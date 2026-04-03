- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1047
- Время на прочтение
- 1 мин
Конвейер демилитаризации: свежие цифры потерь врага поражают масштабом
Генштаб обновил данные о потерях РФ в технике и живой силе: более 1200 российских солдат и сотни единиц техники последовали курсу «корабля».
За прошедшие сутки российская армия потеряла еще 1230 солдат, а также танки, артиллерийские системы и бронированные машины.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ по состоянию на эти сутки
личного состава — около 1 301 260 (+1 230) человек
танков — 11 833 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 24 340 (+6) ед.
артиллерийских систем — 39 293 (+65) ед.
РСЗО — 1 713 (+0) ед.
средства ПВО — 1338 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 350 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 214 629 (+1 236) ед.
крылатые ракеты — 4491 (+0) ед.
корабли / катера — 33 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 86 950 (+177) ед.
специальная техника — 4 109 (+2) ед.
Ранее сообщалось, что РФ оккупировала в марте больше территорий, чем в феврале.