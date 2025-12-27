Конвейер террора: военный объяснил, о чем свидетельствует полсуток непрерывных атак на Киев

РФ увеличивает штат подразделений БпЛА, чтобы масштабировать террор / © ТСН

Многочасовой прессинг столицы дронами – это не просто демонстрация наличия техники, но и доказательство расширения штата российских подразделений беспилотных систем.

Такое мнение высказал военнослужащий 413-го полка "Рейд" СБС и эксперт Defense Express Иван Киричевский в комментарии LIGA.net.

Человеческий ресурс террора

Эксперт подчеркнул, что запуск «Шахеда» — это сложный логистический процесс, требующий много рук.

«Из Алабуги „Шахед“ на все те 15 точек, с которых проходят запуски, сам по себе ножками не придет. Его нужно довезти. На месте уже снарядить боевой частью, залить авиационное топливо, то есть это очень трудоемкий процесс», – объяснил эксперт.

То, что россияне смогли обеспечить интенсивную атаку на одну точку в течение почти полусуток, свидетельствует о том, что они накопили достаточно людей для этой работы.

«Масштабирование применения беспилотников всегда требует масштабирования набора персонала. В плане персонала БПЛА россияне делают ставку даже не на качество, а на количество, это очевидно», - отметил Киричевский.

Он напомнил о стратегических планах РФ увеличить численность работающего с дронами личного состава до 200 000 человек .

Цель – психологическое давление

Кроме сугубо военных целей, такие затяжные атаки обладают мощным психологическим эффектом, особенно на фоне разговоров о возможных переговорах.

"У россиян есть явный замысел добавить эмоций под переговоры... Думаю, это скорее, чтобы оставить в состоянии дезориентации, чтобы никто никаких решений принять не мог", - считает военный.

По его мнению, увеличение количества подразделений БпЛА направлено на превращение террора гражданского населения Украины в системный и непрерывный процесс.

Напомним, российские войска начали целенаправленную кампанию по уничтожению логистической ветви «Киев-Ковель», чтобы перерезать железнодорожное сообщение с Польшей . Под ударом – поезда, депо и мосты, а управление дронами, вероятно, осуществляется с территории Беларуси.