"Конвой жизни" и спасение раненых за границей: Зеленская рассказала, чем занимается во время войны

"Конвой жизни" и спасение раненых за границей: Зеленская рассказала, чем занимается во время войны

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что во время войны в Украине многие проекты пришлось отодвинуть "на потом", чтобы спасать детей и военных, оказавшихся в беде.

По ее словам, уже было организовано 14 "конвоев жизни", в ходе которых за границу вывезли сотни детей с онкологическими заболеваниями. Зеленская говорит, что в условиях войны "проходить лечение в бомбоубежищах невозможно".

Об этом она сообщила в интервью украинским журналистам.

Первая леди отмечает, что сегодня на лечение во Францию, Германию, США, Италию и другие страны мира отправили уже около 550 детей с их семьями.

"Если мы перед войной говорили о том, как лучше накормить школьников, то сегодня, разумеется, ракурс изменился и мы должны думать о том, как накормить всех попавших в затруднительное положение. Мне кажется, что самые темные времена перед рассветом мы пережили, хуже уже не будет, поэтому будем отталкиваться от дна на поверхность", – говорит Зеленская.

Следующий этап – это эвакуация детей-сирот. Зеленская отмечает, что таких детей, к сожалению, много. Этим занимается очень много людей, в частности волонтеров и волонтерских организаций не только в Украине, но и за рубежом. Так, в частности, в Швейцарию выехали уже 75 детей.

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"От МОН мы получили информацию о том, что нужны инкубаторы для преждевременно рожденных малышей. Мы наладили сотрудничество с французскими организациями, с организацией "Врачи без границ", оплатили 4 инкубатора, которые уже приехали в Харьковскую, Днепропетровскую и Николаевскую области. На днях ожидаем еще 4 или 6 инкубаторов для других роддомов", — рассказывает Зеленская.

Первая леди говорит, что сегодня, к сожалению, людей с инвалидностью становится больше, а наиболее распространенными травмами являются минно-взрывные.

"Наши люди теряют конечности, получают инвалидность. Здесь перед нашей системой здравоохранения стоит очень сложная проблема с протезированием и последующей реабилитацией таких людей", – отмечает первая леди.

Зеленская лично просит первых леди других стран принимать на лечение и последующую реабилитацию украинских раненых воинов. По ее словам, уже один самолет с нашими военными отправили во Францию.

"Однако детское протезирование сложнее взрослого. Протезы нужно постоянно менять, ведь ребенок растет. У нас сейчас 16 таких детей, двое уже отправили в Соединенные Штаты. Важно этот процесс сделать долгосрочным", — подчеркнула Зеленская.

В результате сегодня возник неотложный вопрос, чтобы восстановить инфраструктуру и все изуродованные здания с учетом всех новых норм строительства, в частности, чтобы повсюду были пандусы и съезды.

Кроме того, Зеленская сообщила о возобновлении электронного "Справочника безбарьерности". Там появился справочник о том, как помогать себе, детям и пожилым людям во время войны. Уже скоро он должен выйти и в печатной версии.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская во время интервью украинским СМИ, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона, рассказала об их семье с президентом Зеленским, которая так же, как и все украинские семьи была шокирована, когда в стране началась война.

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