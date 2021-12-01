Коньяк, шоколад и кола: на Тернопольщине вор три дня подряд воровал в магазине одни и те же товары

Коньяк, шоколад и кола: на Тернопольщине вор три дня подряд воровал в магазине одни и те же товары

Чертковчанин признал вину и рассказал, что стоимость продуктов он возместил, а вот оконные роллеты сдал на металлолом.

В Чорткове, Тернопольской области, мужчина три дня подряд воровал в магазине коньяк, шоколад и колу. Он также признался в краже оконных роллетов стоимостью в 15 тысяч гривен.

Об этом пишет zaxid.net.

Чертковчанин признал вину и рассказал, что стоимость продуктов он возместил, а вот оконные роллеты сдал на металлолом. Районный судья Василий Парфенюк приговорил вора к 3 годам лишения свободы.

"Мужчина 14 января 2018 года около 14:30 зашел в магазин. Проходя торговыми рядами магазина, повторно, тайно, похитил с полок магазина одну бутылку коньяка вместимостью 0,5 литра и стоимостью 149 грн, три плитки шоколада стоимостью 31 грн каждая и одну бутылку когда емкостью 2 л стоимостью 20 грн, после чего не рассчитавшись, вынес с собой похищенное на улицу, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 262 грн", — говорится в приговоре Чертковского районного суда.

До этого он похитил те же продукты 13 января, а в третий раз вернулся на место преступления 16-го. На судебном заседании владелица магазина заявила, что к преступнику претензий нет, ведь тот вернул средства в размере нанесенного ущерба. Впрочем, возмещение стоимости оконных роллетов мужчина не покрыл.

Напомним:

В Киеве оперативники задержали пятерых женщин за карманные кражи в центральной части города. Ловккачки пользовались невнимательностью прохожих и в центре Киева воровали у них гаджеты и кошельки.

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