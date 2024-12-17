Координинацию доставки военной помощи в Украину будет осуществлять НАТО вместо США — Reuters

Тем временем уходящая администрация в Вашингтоне пытается отправить Киеву как можно больше оружия на фоне опасений, что Трамп может сократить поставки военной техники в Украину.

Теперь НАТО взяла на себя координацию западной военной помощи Украине, которую ранее осуществляли Соединенные Штаты. Этот шаг направлен на защиту механизма поддержки от вероятных действий Дональда Трампа.

Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Штаб-квартира новой миссии НАТО в Украине, получившей название "Содействие безопасности и подготовка НАТО для Украины" (NSATU), находится в казармах Клей, на американской базе в немецком городе Висбадене", — информирует агентство. По информации источника агентства, база NSATU уже полностью готова к работе.

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Общая численность NSATU составит около 700 человек, включая военнослужащих, размещенных в военном штабе НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.

Ранее западные военные поставки Киеву координировала возглавляемая США группа "Рамштайн" — специальная коалиция из около 50 стран, названная в честь американской авиабазы в Германии, где она впервые собралась.

Тем временем уходящая администрация в Вашингтоне пытается отправить Киеву как можно больше оружия на фоне опасений, что Трамп может сократить поставки военной техники в Украину.

В то же время дипломаты признают, что передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект, поскольку США при Трампе все еще могут нанести серьезный удар по Украине, сократив свою поддержку, ведь они являются доминантной силой Альянса и поставляют Киеву большинство вооружений.

Трамп, который вступит в должность в январе, заявил, что хочет быстро закончить войну в Украине, но не сказал, как он планирует это сделать. Он давно критикует масштабы американской финансовой и военной помощи Украине.

Трамп пригрозил выйти из НАТО во время своего первого президентского срока и потребовал, чтобы союзники тратили на свои вооруженные силы 3% национального ВВП, тогда как в НАТО этот показатель составляет 2%.

Напомним, две недели назад США объявили, что готовят пакет помощи Украине почти на миллиард долларов. Средства будут направлены на закупку нового оружия у производителей.

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