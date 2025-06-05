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- Украина
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Координировал удары РФ по Полтавщине и Днепропетровщине: СБУ разоблачила подростка-шпиона
Информатор РФ координировал удары по Украине — СБУ задержала 16-летнего студента.
Служба безопасности Украины задержала информатора российских оккупантов, который за деньги собирал данные для вражеских ударов по Полтавской и Днепропетровской областях. Предателем оказался 16-летний студент, завербованный через интернет.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, подросток шпионил за военными объектами, фиксировал расположение техники и даже пытался выяснить места производства деталей для украинских дронов.
«По заданию куратора из игры агент выезжал в соседний регион для сбора данных, проводил фотофиксацию стратегических объектов и отправлял информацию куратору», — говорится в сообщении.
Во время обыска у задержанного изъяли телефон с доказательствами измены. СБУ также приняла меры для защиты стратегических объектов, которые он обнаруживал. Коллаборационисту уже объявили подозрение за государственную измену. Сейчас он в СИЗО.
Напомним, в СБУ предупредили, что спецслужбы РФ выдают себя за украинских силовиков и вербуют граждан.