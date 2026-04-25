Копировал нацистов и готовился: появились видео с телефона стрелка, убившего 7 человек в Киеве

Видео с телефона убийцы: хронология подготовки теракта в Киеве / © ТСН

Генпрокурор Руслан Кравченко опубликовал видео по телефону стрелка, убившего 7 человек в Киеве, а также кадры первых минут трагедии с камер видеонаблюдения и бодикамер полицейских.

На кадрах слышно, как злоумышленник тренируется стрелять и комментирует это угрозами «покропить славянскую землю еврейской кровью», выкрикивает украинофосские фразы «Х*х*л, швайне, з*г х*йль», называет людей «свиньями», которых «будет мочить».

Также Кравченко изложил записи его разговоров непосредственно во время теракта.

Забаррикадировавшись с заложниками, он обратился к работнице пункта обмена валют с требованием немедленно выйти из кассы и вызвать представителя для переговоров. Мужчина угрожал прострелить дверь и убить женщину в случае отказа. Деньги его не интересовали, кричал: «выйдите из кассы, я не буду ваши доллары брать».

На кадрах слышно, как злоумышленник избирательно предупреждал отдельных прохожих, чтобы те убегали. «Беги отсюда, потому что сейчас будет стрельба. Беги мужик, жив будешь».

В магазине нападающий ходил между рядами, угрожал людям оружием и застрелил работника. Это попало на кадры видеонаблюдения. Вероятно, речь идет о молодом парне Владиславе Жидкове, работавшем в «Велмарте».

Он оправдывал свое преступление якобы самообороной после бытового конфликта.

«Час назад на меня „наехала“ группа с шестого этажа. Бабы. Схватили меня. На меня „наехали“. Я до последнего держался. Четыре человека по мне. Физически. Молодняк наехал. Я майор ВСУ. Я служил. А на меня „наезжают“ в моем доме. Там пацан был моложе меня вдвое. Он меня бить начал. Он уже труп. У него мозги лежат», — рассказывал он переговорщику.

Ранее Руслан Кравченко рассказал, что последнее разрешение на оружие стрелок, совершивший теракт в Киеве, получил на основании якобы журналистского удостоверения, выданного одной из общественных организаций.

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.

Вместо задержания злоумышленника, копы скрылись с места стрельбы.

Впоследствии стало известно, что сотрудники полиции, обвиняемые в побеге во время теракта в Киеве, были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Суд им избрал меру пресечения.