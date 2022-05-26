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Корь: что стоит знать

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Корь: что стоит знать

Фото: Pexels

Специального лечения от кори нет.

Корь – вирусное заболевание. 9 из 10 человек, с которыми контактировало инфицированное лицо, тоже заболевают, если они не были привиты.

Корь. Что следует знать:

  • повышение температуры;
  • насморк;
  • кашель;
  • покраснение глаз и слезотечение;
  • мелкие белые пятна на лице и по всему телу.

При первых симптомах немедленно обращайтесь к врачу.

Корь — опасное и очень заразное быстро распространяющееся вирусное заболевание:

  • во время кашля и чихания;
  • тесных личных контактов;
  • предметы быта, которыми пользовался больной человек.

Может иметь серьезные последствия, особенно у детей до пяти лет:

  • воспаление среднего уха (отит);
  • воспаление дыхательных путей (бронхит);
  • пневмония;
  • диарея;
  • энцефалит.

Также этот недуг может привести даже к смерти.

  1. Специального лечения от кори нет. Лучшая защита – вакцинация.
  2. Согласно национальному календарю профилактических прививок ребенок должен получить две дозы КПК-вакцины – в 1 год и повторно в 6 лет.
  3. В Украине вакцинация от кори входит в список обязательных гарантированных государством прививок. Их можно сделать у своего семейного врача или педиатра бесплатно.
  4. Если по каким-либо причинам ваш ребенок не был вакцинирован в соответствии с Календарем профилактических прививок, обратитесь за консультацией к врачу.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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