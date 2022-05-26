Корь: что стоит знать

Специального лечения от кори нет.
Корь – вирусное заболевание. 9 из 10 человек, с которыми контактировало инфицированное лицо, тоже заболевают, если они не были привиты.
Корь. Что следует знать:
- повышение температуры;
- насморк;
- кашель;
- покраснение глаз и слезотечение;
- мелкие белые пятна на лице и по всему телу.
При первых симптомах немедленно обращайтесь к врачу.
Корь — опасное и очень заразное быстро распространяющееся вирусное заболевание:
- во время кашля и чихания;
- тесных личных контактов;
- предметы быта, которыми пользовался больной человек.
Может иметь серьезные последствия, особенно у детей до пяти лет:
- воспаление среднего уха (отит);
- воспаление дыхательных путей (бронхит);
- пневмония;
- диарея;
- энцефалит.
Также этот недуг может привести даже к смерти.
- Специального лечения от кори нет. Лучшая защита – вакцинация.
- Согласно национальному календарю профилактических прививок ребенок должен получить две дозы КПК-вакцины – в 1 год и повторно в 6 лет.
- В Украине вакцинация от кори входит в список обязательных гарантированных государством прививок. Их можно сделать у своего семейного врача или педиатра бесплатно.
- Если по каким-либо причинам ваш ребенок не был вакцинирован в соответствии с Календарем профилактических прививок, обратитесь за консультацией к врачу.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.