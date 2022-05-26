Корь: что стоит знать

Специального лечения от кори нет.

Корь – вирусное заболевание. 9 из 10 человек, с которыми контактировало инфицированное лицо, тоже заболевают, если они не были привиты.

Корь. Что следует знать:

повышение температуры;

насморк;

кашель;

покраснение глаз и слезотечение;

мелкие белые пятна на лице и по всему телу.

При первых симптомах немедленно обращайтесь к врачу.

Корь — опасное и очень заразное быстро распространяющееся вирусное заболевание:

во время кашля и чихания;

тесных личных контактов;

предметы быта, которыми пользовался больной человек.

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Может иметь серьезные последствия, особенно у детей до пяти лет:

воспаление среднего уха (отит);

воспаление дыхательных путей (бронхит);

пневмония;

диарея;

энцефалит.

Также этот недуг может привести даже к смерти.

Специального лечения от кори нет. Лучшая защита – вакцинация. Согласно национальному календарю профилактических прививок ребенок должен получить две дозы КПК-вакцины – в 1 год и повторно в 6 лет. В Украине вакцинация от кори входит в список обязательных гарантированных государством прививок. Их можно сделать у своего семейного врача или педиатра бесплатно. Если по каким-либо причинам ваш ребенок не был вакцинирован в соответствии с Календарем профилактических прививок, обратитесь за консультацией к врачу.

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