Корабельная группировка вражеского флота держится вблизи крымского берега: детали

Корабельная группировка вражеского флота из 11 единиц держится вблизи крымского берега.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Но три ракетоносителя, из которых один подводный, держат наготове два десятка ракет типа «Калибр».
«Наши пожелания и рекомендации стабильны: не подвергайте себя лишней опасности, пренебрегая мерами безопасности, бодрствуйте информационное пространство, извещайте компетентные органы о подозрительных людях, которые собирают информацию, продвигают антиукраинскую пропаганду. С чистыми мыслями – вместе к Победе!», — говорится. сообщении.
Напомним, на затонувшем крейсере "Москва" погиб сын российского контрадмирала, командующего дивизией Черноморского флота РФ Олега Криворога – Валерий Криворог.
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