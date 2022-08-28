Корабельная группировка вражеского флота держится вблизи крымского берега: детали

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Но три ракетоносителя, из которых один подводный, держат наготове два десятка ракет типа «Калибр».

«Наши пожелания и рекомендации стабильны: не подвергайте себя лишней опасности, пренебрегая мерами безопасности, бодрствуйте информационное пространство, извещайте компетентные органы о подозрительных людях, которые собирают информацию, продвигают антиукраинскую пропаганду. С чистыми мыслями – вместе к Победе!», — говорится. сообщении.

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Напомним, на затонувшем крейсере "Москва" погиб сын российского контрадмирала, командующего дивизией Черноморского флота РФ Олега Криворога – Валерий Криворог.

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