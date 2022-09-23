Корабельная группировка вражеского флота в Черном море пополнилась до 14 единиц

Теперь на боевом дежурстве 3 надводных и 1 подводный ракетоноситель с общим количеством 28 «Калибров».
Об этом информирует оперативное командование "Юг"
Таким образом, угрозы ракетных ударов и воздушных атак, в том числе дронами-камикадзе, остаются актуальными. Учитывайте сигналы воздушных тревог, действуйте четко и оперативно. Не пренебрегайте собственной безопасностью, не теряйте бдительности и критического мышления. Информацию подвергайте проверке, доверяйте только достоверным источникам. Не позволяйте панике и унынию вас пленить.
"Мы – свободолюбивый народ, способный на пути к Победе преодолеть любые преграды! Вместе победим! Все будет Украина!", — говорится в сообщении.
Напомним, скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике мобилизация не будет проводиться.
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