Корабельная группировка вражеского флота в Черном море продолжает укрываться от шторма.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море без изменений состава, задач и угроз продолжает укрываться от шторма и вероятного поражения вдоль крымского побережья.

Об этом пишет оперативное командование "Юг".

Угрозы ракетных ударов и артиллерийских обстрелов в соответствии с достижимыми районами остаются актуальными.

«Соблюдайте алгоритмы и правила действий по воздушной тревоге, проверяйте достоверность полученной информации через подтверждение ее в достоверных источниках, не продуцируйте и не распространяйте лишнюю информацию о действиях наших подразделений, прогнозах и вариантах развития боевых событий. Не ориентируйте врага, будьте мудры и сосредоточены. Доверьте силам обороны профессионально выполнить свою работу.

И мы обязательно победим!», — говорится в сообщении.

Напомним, над Днепропетровщиной сбили 4 вражеских ракеты "Калибр" .

Как сообщалось, Жданов озвучил три варианта, ожидающих армию Путина в Херсоне.

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