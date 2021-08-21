Корабли и авиация: в Одессе состоялась репетиция морского парада ко Дню Независимости

Корабли и авиация: в Одессе состоялась репетиция морского парада ко Дню Независимости

Репетиция состоялась в Одесском заливе.

В Одессе состоялась репетиция морского парада ко Дню Независимости Украины. Корабли двигались парадным строем от Большого Фонтана до Воронцовского маяка.

Об этом пишет "Думская".

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В репетиции приняли участие более 20 кораблей и катеров, принадлежащих Военно-морским силам, Морской охране, Госпогранслужбы и Морской поисково-спасательной службе.

Думская

Кроме кораблей, в репетиции приняли участие и вертолеты. В частности, два Ми-8МСБ морской авиации высадили неподалеку Ланжерона два спецподразделения военных.

Репетицию сопровождали артиллерийский залп и постановка дымовой завесы.

Еще одна генеральная репетиция морского парада в Одессе состоится 22 августа.

Ранее стало известно, что во Львове планируют масштабно отпраздновать 30 годовщину Независимости Украины. В городе состоится сразу несколько фестивалей и пройдет большой концерт у Академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного.

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