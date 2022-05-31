Корабли противника держат дистанцию от материковой Украины, опасаясь ракетного поражения

В Черном море корабли вражеской группировки продолжают выполнять задания по блокированию судоходства и работе портов.

В готовности к применению ракетного вооружения – один носитель крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

С целью обеспечения подразделений рашистов на острове Змеиный осуществляется переход в направлении острова десантного катера "Дюгонь" и двух десантных скоростных катеров "Раптор". При этом надводные корабли противника осторожно удерживают дистанцию от материковой Украины, опасаясь ракетного поражения.

На побережье Одесщины штормы продолжают выбрасывать вражеские морские мины. Вовремя обнаруженную и обезвреженную сегодня успели выловить и отвезти в безопасное место для контролируемого подрыва специалисты подрывной команды. А могла бы случиться трагедия.

"Помните об обязательности соблюдения мер безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, будьте бдительны и благоразумны, не подвергайте себя опасности в запрещенных для посещения местах, а источники информации выбирайте только достоверные. Все будет Украина и мы обязательно победим!", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский переговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Говорили о завершении войны, разблокировании Черного моря, чтобы не было угроз продовольственной безопасности в мире.

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