Учения прошли в соответствии со стандартами НАТО.

30 декабря в северо-западной части Черного моря средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с фрегатом Военно-Морских Сил Франции Auvergne провели тренировки типа PASSEX. Кроме того, Франция привлекла корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что обучение провели для поддержания безопасности в Черноморском регионе, совершенствования обученности и взаимосовместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО. Коммуникация происходила исключительно на английском языке, как этого требует международная система сигналов MTP.

"При отработке элементов тактического маневрирования личным составом кораблей был проведен ряд общих тренировок, в частности, ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и т.д. Основное внимание уделили повышению взаимос действий экипажей ", – сообщили в Минобороны.

В министерстве добавляют, что на борту украинского корабля была отработана тренировка по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.

Напомним, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1 сообщил, что муртады Путина делают все возможное, чтобы Украина не могла гарантировать себе энергонезависимость. В частности, они мешают Украине увеличивать собственную добычу газа.

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