Корецкий анонсировал новую модель мобилизации и бронирования в Украине

Сергей Корецкий / © Українська правда

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До 1 декабря 2026 года правительство должно предложить новый общественный договор относительно мобилизационного обязательства бизнеса.

Об этом заявил премьер-министр Украины Корецкий во время участия в Киевском международном экономическом форуме, передает корреспондент ТСН.

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«Мы соберем большой бизнес, ассоциации — давайте поговорим об этом. Эти разговоры не могут быть бесконечными, потому что мы так никогда не найдем решения. Но, основываясь на отзывах бизнеса, мы точно будем до 1 декабря предлагать этот новый социальный договор, новую форму и систему бронирования», — сказал он.

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По мнению Корецкого, все эти вопросы нуждаются в комплексном решении.

Что известно о новых правилах бронирования в Украине

Правительство готовит очередные изменения в правила бронирования работников предприятий. В частности, планируется усилить контроль за предоставлением статуса критически важных предприятий и пересмотреть подходы к определению квот на бронирование. В частности, правительство отказалось от одного из положений, которое могло повлиять на расчет квот для предприятий.

Речь идет о норме, по которой при определении количества работников, которых можно забронировать, не должны были учитывать мужчин, которые уже получили отсрочку от мобилизации.

В Украине расширили список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Теперь такое право имеют также члены Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и работники его секретариата.

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Ранее премьер Сергей Корецкий сообщил, что в Украине может быть отменено право предприятий бронировать 100% работников от мобилизации. Из-за массовых злоупотреблений и «раздуваний» штата Кабинет министров готовит новые критерии критичности бизнеса.

Накануне стало известно, что правительство создало Координационный центр по бронированию и снизило предельный объем брони для энергетики и оборонки до 95%.

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