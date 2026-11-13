Корецкий назвал условие, при котором украинцы смогут не платить за коммуналку

Сергей Корецкий / © ТСН

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Премьер Сергей Корецкий заявил, что правительство может не начислять оплату за отопление в случае разрушений. Пока это решение преждевременно.

Об этом он сказал в Раде.

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«В случае значительных разрушений инфраструктуры, которые предотвратят быстрое восстановление теплоснабжения, правительство может прибегнуть к неначислению платы за отопление», — сказал он.

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Однако, по словам премьера, сейчас говорить о применении такого механизма преждевременно.

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Украинцы имеют право требовать перерасчет платежей за коммунальные услуги, если из-за блэкаутов или аварий тепло, горячая или холодная вода не подавались или имели ненадлежащее качество. Правила предусматривают возможность перерасчета стоимости нескольких основных коммунальных услуг. В первую очередь речь идет об отоплении, поставках горячей и холодной воды, а также водоотводе.

Потребителям рекомендуют фиксировать в письменном виде дни и часы, когда услуга не предоставлялась или ухудшалось ее качество. Кроме того, необходимо сохранять акты-претензии, подписанные представителем поставщика или соседями, копии заявлений и обращений до тех пор, пока исполнитель услуг не произведет перерасчет платежки.

Кроме этого, владельцев разрушенных домов освободили от обязанности ежемесячно передавать показатели счетчиков, а также от затрат на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоэтажках. Все льготы будут действовать в течение всего периода, пока в доме нет возможности безопасно пользоваться газом.

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