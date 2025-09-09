Корейский или финский: известный историк назвал наиболее вероятный сценарий для будущего Украины

Украинский историк и публицист Ярослав Грицак

Финский или корейский сценарии для Украины является наиболее вероятным развитием событий с учетом исторической аналогии. Конкретно эти модели могут стать ориентиром для будущего страны.

Такое мнение высказал украинский историк и публицист Ярослав Грицак в интервью «Украинской правде».

« Думаю, что в ближайшее время нужно присматриваться к корейскому и финскому сценариям», — отметил он.

Эксперт-аналитик считает, что даже финский сценарий наиболее приемлемый вариант, ведь он предполагает, что Украина может пойти на определенные территориальные уступки, однако при этом сохранит государственную целостность и суверенитет. Это позволит провести необходимые структурные реформы, чтобы укрепить страну. Он напомнил, что Финляндия, несмотря на постоянное чувство угрозы со стороны России, смогла трансформировать себя.

«Возможны уступки территорий, но при всем этом ты сохраняешь целостность страны и делаешь структурные реформы. И знаете, у Финляндии ощущение угрозы со стороны России, но она при этих угрозах поменялась. Мы не знаем, какими будем», — сказал историк.

Напомним, Корейский сценарий, который называют близким примером для Украины, предусматривает заморозку линии фронта и создание демилитаризованной зоны в ответ на фактический отказ от утраченной территории. В частности, президент Украины Зеленский не исключает повторения корейского сценария в Украине.

Он считает, что в Украине может реализоваться корейский сценарий, когда после окончания Корейской войны (1950–1953 гг.) не был подписан мирный договор, часть Кореи попала под влияние коммунистов, а на юге удалось построить успешное государство.