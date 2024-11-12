Кормила 2-месячную Улянку: в Кривом Роге из-под завалов дома достали маму и троих детей

Россияне в очередной раз доказали, что способны приносить только разрушение, боль и смерть.

В результате ракетного удара РФ по дому в Кривом Роге погибла почти целая семья. Спасатели достали из-под завалов тела мамы Елены и троих ее детей – 10-летнего Кирилла, 2,8-летнего Демида и 2-месячной Ульяны. Выжил только мужчина Максим, который в момент прилета вышел на кухню, чтобы приготовить завтрак.

Детальнее о кровавом преступлении армии РФ – в материале.

Максим, потерявший семью в Кривом Роге

Надеялись до последнего

Как рассказала мать Максима, в момент прилета она была на работе. После взрыва сразу начала звонить по телефону родным, но они не отвечали, поэтому она поехала на место удара. Женщина узнала, что сын остался жив, а его жену и детей (10 лет, 2,5 года и 2 месяца) ищут спасатели. Все они были дома.

"Сын вышел на кухню, чтобы завтрак приготовить. И остался жив. Упал на второй этаж, но жив, слава Богу. А женщину его и деток ищут под завалами. Будем надеяться на Господа, что они остались живы, как-то упали так..." ", – эмоционально рассказала женщина.

К сожалению, чуда не произошло. Вражеская атака оборвала жизнь Елены, Кирилла, Демида и Ульяны.

Мама и сын, который Россия убила в Кривом Роге

Погибший мальчик в Кривом Роге

Россияне убили ракетой маму и троих детей: жуткие кадры

Видео, которое невозможно смотреть без слез. На них спасатели достают из-под завалов маму троих детей.

Спасатели достали из-под завалов дома в Кривом Роге маму троих детей

Елена Кулик, погибшая в Кривом Роге

Удар баллистики по Кривому Рогу: что известно

Днем 11 ноября военные РФ нанесли прямой удар баллистической ракете по многоэтажке в Кривом Роге. Разрушен практически весь дом. Есть раненые и погибшие, среди них маленькие дети.

Сначала сообщалось о 8 пострадавших в результате обстрела. Уже к вечеру количество пострадавших возросло до 14.

Цинические российские оккупанты убили 4 мирных украинцев. Погибла мать троих детей. Их позже из-под завалов извлекли спасатели.

Последствия атаки РФ на Кривой Рог 11 ноября

Спасательная операция длилась почти сутки. К ней были привлечены около 200 спасателей и полицейских. Благодаря оперативным действиям удалось спасти 5 человек, психологи оказали помощь еще 12 людям. К работам привлекались взрывотехники и кинологи.

Вблизи места происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, ведь удар по гражданской инфраструктуре. Известно, что повреждения получили еще 40 жилых домов.

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