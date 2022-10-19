Кормили комбикормом и гнилой капустой и постоянно избивали: история освобожденной из российского плена медсестры Татьяны Соколовской

17 октября Украина вернула из российского плена домой 108 украинских женщин. Среди них 46-летняя медик из Крюковки Татьяна Соколовская. В плен к оккупантам она попала в середине апреля в Мариуполе. Дома ее ждали дочь, сестра и мать.

Историю экс-плененной Татьяны Соколовской рассказала "Суспільному" ее сестра Олеся Карвацкая.

По словам женщины, Татьяна с 2014 года занималась волонтерством, в 2017 пошла служить в медицинскую роту. 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, она находилась в Мариуполе.

"Она нам утром домой позвонила: "Вставайте, собирайте документы, началась война". Я говорю: "Какая война?" Она говорит: "Война. И будет очень тяжелая война, очень жестокая война", — вспоминает Олеся Карвацкая.

Фото "Общественное": Олеся Карвацкая

Татьяна в Мариуполе находилась на заводе Ильича. Там дислоцировалось много подразделений Сил обороны. Последний звонок от нее был 16 марта.

После исчезновения сестры Олеся начала искать о ней сведения. О том, что она в плену узнала из российского телеграмм-канала.

"Когда женщины наши попали в плен, их всех сфотографировали и выставили в телеграмм-канал "Опознай хохла по чубу". Они были без имен, без фамилий, у них были только номера", — рассказывает сестра эксплененной Татьяны Соколовской Олеся.

Полгода от Татьяны не было никаких известий. Несколько Олесе удавалось узнать судьбу сестры от тех, кого освободили из плена.

17 октября Татьяна позвонила по телефону Олесе и сказала, что ее обменяли и она в Украине.

"Она говорит и плачет: "Я дома. Мы все прошли, все выдержали, но мы уже дома". Она дома. Она дома и куча эмоций, куча слез", — говорит Олеся.

Сестра Татьяны рассказывает, что над пленными женщинами постоянно издевались и перевозили с места на место.

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"Они все время говорили: "Украины нет, уже украинцев нет и Украины нет". Вынуждали их гражданство принимать. Если есть родственники в Мариуполе, "ДНР" – принуждали. Татьяна отказалась, сказала, что у нее нет никого. Били, и если нужна была медицинская помощь, они же спрашивали: "Нужна помощь?" Если еще просил кто-то, в начале верил, что помощь окажут, то они еще им добавляли, чтобы помощи больше никто не просил. Заставляли приседать, здавать кросс, не успел присесть, а давали 2 минуты, получали с ноги", — пересказывает слова сестры Олеся.

Также военнопленных практически не кормили и не давали воды.

"Кормить — практически не кормили, воду так же, говорила, что давали немножко воды, но не сильно. Еда тоже, говорила, ужасная — комбикорм давали водой залитый, гнилую капусту давали. И, говорит, им напоследок дали закусить хорошо. Два дня их не кормили", – говорит Олеся.

Сейчас освобожденная медикиня Татьяна Соколовская находится в реабилитационном центре вместе с другими уволенными из плена украинками. Олеся говорит, что не знает, вернется ли сестра на службу, но точно знает, что они будут помогать возвращать домой других военнопленных.

"Дальше будем помогать всем пленным – и мужчинам, и женщинам. Будем повсюду писать, звонить, в Европу писать, просить, распространять, в Америку так же. Обязательно нужно всех – и мужчин, и женщин возвращать", — говорит Олеся.

Напомним, что из российского плена освободили 108 украинок. Они рассказали о постоянных избиениях и пытках. Среди освобожденных — 37 эвакуированных из "Азовстали".

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