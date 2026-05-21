Кормили военных просроченным: разоблачены махинации с сухпайками для ВСУ
Две украинские компании поставили для украинской армии некачественные сухпайки на сумму более 71 млн грн.
Двое предпринимателей, которые были поставщиками суточных полевых наборов продуктов для ВСУ, комплектовали качественные продукты вместе с просроченными или вообще непригодными для потребления и отправляли военным.
Правоохранители разоблачили махинации бизнесменов, которые наживались во время войны, сообщает Офис генпрокурора.
«Директор одного из ООО вместе с заместителем обеспечили поставки в войска некачественных сухпайков на 62,5 млн грн, руководитель другой компании — еще на 8,6 млн грн.
В сообщении отметили, что реализовать схему с махинациями удалось, в частности, из-за действий бывшего в. и. о. директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны.
«Заключая договоры с бизнесом, чиновник „забыл“ внести туда пункт об обязательной проверке качества товара — поэтому некачественная продукция беспрепятственно дошла до военных», — отметили в Офисе генпрокурора.
Судебные товароведческие экспертизы подтвердили, что продукты, которые отправили украинским военным, действительно не соответствовали стандартам качества и безопасности.
Убытки составляют более 71 млн грн.
«Всем участникам сообщено о подозрении. Поставщикам инкриминируют завладение средствами, служебный подлог и введение в оборот опасной продукции. Экс-чиновнику — халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения», — сообщили в Офисе генпрокурора.
В суд подано ходатайство о содержании руководителей компаний под стражей с альтернативой залога в размере нанесенного ущерба.
Следствие продолжается, проверяются другие возможные эпизоды и причастные лица.
