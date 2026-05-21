Кормили военных просроченным: разоблачены махинации с сухпайками для ВСУ

Махинации с продуктами для ВСУ / © Офис Генерального прокурора

Двое предпринимателей, которые были поставщиками суточных полевых наборов продуктов для ВСУ, комплектовали качественные продукты вместе с просроченными или вообще непригодными для потребления и отправляли военным.

Правоохранители разоблачили махинации бизнесменов, которые наживались во время войны, сообщает Офис генпрокурора.

«Директор одного из ООО вместе с заместителем обеспечили поставки в войска некачественных сухпайков на 62,5 млн грн, руководитель другой компании — еще на 8,6 млн грн.

В сообщении отметили, что реализовать схему с махинациями удалось, в частности, из-за действий бывшего в. и. о. директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны.

«Заключая договоры с бизнесом, чиновник „забыл“ внести туда пункт об обязательной проверке качества товара — поэтому некачественная продукция беспрепятственно дошла до военных», — отметили в Офисе генпрокурора.

Судебные товароведческие экспертизы подтвердили, что продукты, которые отправили украинским военным, действительно не соответствовали стандартам качества и безопасности.

Убытки составляют более 71 млн грн.

«Всем участникам сообщено о подозрении. Поставщикам инкриминируют завладение средствами, служебный подлог и введение в оборот опасной продукции. Экс-чиновнику — халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения», — сообщили в Офисе генпрокурора.

В суд подано ходатайство о содержании руководителей компаний под стражей с альтернативой залога в размере нанесенного ущерба.

Следствие продолжается, проверяются другие возможные эпизоды и причастные лица.

