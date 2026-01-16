Король Чарльз обратился к украинцам: что заявил

Король Чарльз III / © Getty Images

Реклама

Король Великобритании Чарльз III обнародовал официальное послание, в котором выразил глубокий восторг мужеством украинского народа и подтвердил непреклонную поддержку Украины со стороны монаршей семьи и Соединенного Королевства.

Это обращение было опубликовано в сети Х.

«Празднуя первую годовщину 100-летнего партнерства между Великобританией и Украиной, я искренне молюсь, чтобы крепкие связи между нашими странами принесли надежду и моральную поддержку в это время», — отметил монарх в своем обращении.

Реклама

Чарльз III подчеркнул, что устойчивость украинцев стала примером для всего мира:

«Самая доблестная сила Украины перед лицом таких ужасных трудностей и боли является чрезвычайным примером для мира, и меня постоянно поражает настоящая храбрость, отвага и стойкость, проявленные украинским народом».

Вспоминая о приближающейся четвертой годовщине полномасштабной войны, Король подчеркнул, что он и королева Камилла продолжают поддерживать Украину молитвами.

«Я хочу прежде всего выразить свою глубокую надежду, что Украина сможет достичь справедливого и крепкого мира, который будет защищать ее безопасность, суверенитет и процветание так, как этого заслуживают украинцы», — резюмировал Чарльз III.

Реклама

Король Чарльз III обратился к украинцам в годовщину партнерства с Британией / © x.com/royalfamily

Король Чарльз III обратился к украинцам в годовщину 100-летнего партнерства / © x.com/royalfamily

Напомним, верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас во время закрытой встречи с евродепутатами позволила себе мрачную шутку из-за охватившего мир геополитического хаоса — от прихотей Трампа по Гренландии до войны в Украине.