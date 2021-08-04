Королевский флот Британии устроил "проводы" двух боевых кораблей, которые передадут ВМС Украины: фото

Суда противоминного действия класса "Sandown" HMS Ramsy и HMS Blyth перед отправкой в Украину пройдут техобслуживание и модернизацию.

В среду, 4 августа, Королевский флот Британии провел торжественную церемонию вывода из эксплуатации двух минных тральщиков, которые будут переданы Военно-морским силам Украины. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Королевского флота, опубликовав соответствующие фото.

Два корабля-побратима были выведены из эксплуатации после длительной службы по всему миру. HMS Ramsy прослужил 21 год, проходя морями 175 тысяч миль, а HMS Blyth за 20 лет службы "намотал" 185 тысяч миль. Минные тральщиков привлекались к операциям на Ближнем Востоке и совместным учениям НАТО в североевропейских и средиземноморских водах.

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"Пришло время попрощаться с кораблем, который для многих был одновременно домом и образом жизни", — сказал во время торжественного "прощания" с боевым судном командир HMS Ramsey Джоэл Робертс.

После списания минные тральщиков пройдут техобслуживание и модернизацию, после чего продолжат свою службу в Черном море в составе ВМС Украины. Эти суда могут выполнять задачи, не только связанные с минами, но и патрулировать и обеспечивать морскую охрану.

Напомним, в 2022 году при содействии США и Великобритании Военно-морские силы Украины пополнятся несколькими кораблями так называемого "москитный флота"

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