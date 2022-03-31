"Коронавирус не исчез": Ляшко назвал статистику больных COVID-19 украинцев

Данные о количестве больных из всех больниц Украины получить сложно из-за боевых действий, говорят в Минздраве.

Коронавирус в Украине никуда не исчез, за сутки в среднем регистрируют по 4,5 тысяч новых больных COVID-19.

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Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

"Коронавирус, к сожалению, не исчез. В будние дни у нас в среднем регистрируют 4,5 тысячи случаев. Вакцинация также продолжается, в том числе и третьей дозой", — отметил Ляшко.

По состоянию на 27 марта, по его словам, в Украине госпитализированы 4038 больных COVID-19. Это данные тех больниц, откуда есть возможность получить статистику, ведь там, где идут боевые действия — это трудно сделать.

"К тому же коронавирус у нас все равно пошел на убыль, есть большое количество вакцинированных. Поэтому мы сегодня сделали противоэпидемические правила рекомендованными, а не обязательными... Вопрос приоритета: если стоит выбор, сначала найти и надеть маску, или забежать быстро в бомбоубежище — конечно, мы предпочитаем сохранить жизнь от вражеских обстрелов и бомб", — добавил Ляшко.

Министр напомнил, что в Украине отменили цветное зонирование территории по уровню эпидемической опасности и обязательную вакцинацию.

Напомним, во Львовскую область доставили новую партию вакцины Moderna против коронавируса.