Коронавирус не помеха: названы страны, в которые чаще всего в этом году ездили украинцы

Чаще всего украинцы ездят, в частности, в Польшу и Турцию.
Коронавирус и карантин не воспрепятствовали украинцам путешествовать по миру. В пунктах пропуска на государственной границе Украины пограничники отмечают существенный рост количества поездок соотечественников в некоторые страны. В лидерах с начала 2021 года — Польша.
Об этом отчитываются в ГПСУ.
Так, украинцы за первое полугодие 2021 года больше путешествовали в Польшу. Соседнюю страну посетило более 1,9 млн граждан. Вторую позицию заняла Турция — 774,5 тыс. украинцев побывали в этой стране, что больше в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Третье место с двойным приростом и общим количеством более чем 705 тыс. поездок граждан Украины занял Египет.
Далее в списке Венгрия, Россия, Румыния, Беларусь, Словакия, Молдова и Объединенные Арабские Эмираты.
Также все больше приезжает и иностранцев в Украину Так, больше путешествовали к нам граждане из Турции: + 29% к показателю аналогичного периода прошлого года. На 6% выросло количество граждан Германии.
Американцев приезжало в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2020 года.
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