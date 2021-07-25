Коронавирус не помеха: названы страны, в которые чаще всего в этом году ездили украинцы

Коронавирус не помеха: названы страны, в которые чаще всего в этом году ездили украинцы

Чаще всего украинцы ездят, в частности, в Польшу и Турцию.

Коронавирус и карантин не воспрепятствовали украинцам путешествовать по миру. В пунктах пропуска на государственной границе Украины пограничники отмечают существенный рост количества поездок соотечественников в некоторые страны. В лидерах с начала 2021 года — Польша.

Об этом отчитываются в ГПСУ.

Так, украинцы за первое полугодие 2021 года больше путешествовали в Польшу. Соседнюю страну посетило более 1,9 млн граждан. Вторую позицию заняла Турция — 774,5 тыс. украинцев побывали в этой стране, что больше в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Третье место с двойным приростом и общим количеством более чем 705 тыс. поездок граждан Украины занял Египет.

Далее в списке Венгрия, Россия, Румыния, Беларусь, Словакия, Молдова и Объединенные Арабские Эмираты.

Государственная пограничная служба Украины

Также все больше приезжает и иностранцев в Украину Так, больше путешествовали к нам граждане из Турции: + 29% к показателю аналогичного периода прошлого года. На 6% выросло количество граждан Германии.

Американцев приезжало в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2020 года.

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