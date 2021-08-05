Коронавирус обострил заболевания: в СБУ назвали причину смерти Евгения Марчука

Политику было 80 лет.

В Службе безопасности Украины назвали причину смерти известного украинского государственного деятеля Евгения Марчука. Он заразился COVID-19, который спровоцировал острую сердечно-легочную недостаточность.

Об этом говорится в заявлении на сайте СБУ.

"Сегодня ушел из жизни украинский государственный деятель, первый председатель Службы безопасности Украины Евгений Кириллович Марчук. Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность", — заявили в СБУ.

В ведомстве добавили, что глава СБУ Иван Баканов, руководство и весь коллектив Службы выражают глубокие соболезнования родным и близким Евгения Кирилловича. "Это большая потеря для Украины", — сказано в заявлении.

Напомним, 5 августа скончался бывший премьер Украины Евгений Марчук. Об этом на своей странице в Facebook написала его жена Лариса Ившина. Она сообщила, что у него остановилось сердце.

Новости Украины: умер 80-летний политик Евгений Марчук

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