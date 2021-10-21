Коронавирус продолжает бить рекорды смертей: за сутки в Украине умерло почти 550 человек

Всего жертвами болезни уже стали более 62 тысячи украинцев.
Таких цифр не было за все время пандемии. По состоянию на 21 октября в Украине зафиксировали сразу два рекорда коронавируса — 22 415 инфицированных и 546 смертей.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также выросло и количество госпитализаций — за сутки в больницы попали 4 892 человека, а 8 036 пациентов выздоровели.
Напомним, что предыдущий рекорд смертей от коронавируса в Украине был зафиксирован позавчера — 538. До этого больше всего летальных случаев фиксировали в апреле 2021 года — 481. Стоит отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.