"Коронавирус скрывался под простудой": в Днепре в больнице Мечникова спасли тяжело больного пациента с COVID-19

"Коронавирус скрывался под простудой": в Днепре в больнице Мечникова спасли тяжело больного пациента с COVID-19

Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии с пневмонией.

В Днепре в больнице имени Мечникова спасли пациента с тяжелой формой коронавируса из Кривого Рога.

Об этом сообщил директор больницы Мечникова Сергей Рыженко.

Он рассказал, что у 68-летнего пациента коронавирус скрывался под обычной простудой. Сначала у мужчины заболело горло, дальше началась пневмония. В Мечникова его доставили с низкой сатурацией крови и низким давлением. Ритм сердца был разрушен.

Врачам Мечникова удалось "испытать" на пациенте все новейшие подходы в лечении коронавирусных осложнений и им удалось стабилизировать криворожанина.

Сергей Рыженко добавил, что очередь из автомобилей скорых снова выстраивается у ковид-корпуса больницы имени Мечникова.

Напомним, что в Днепре в областной больнице им. Мечникова больных кладут даже в коридорах из-за нехватки мест в палатах.

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