Коронавирус создан искусственно, утечка произошла из лаборатории – инфекционистка Голубовская

Известная врач-инфекционист Ольга Голубовская высказала свое мнение о происхождении нового коронавируса и источнике его попадания в массы.

Коронавирус, из-за которого произошла пандемия в мире, был создан искусственно и попал в массы из-за утечки из лаборатории. Такое мнение высказала в интервью "Фактам" известная врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

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"Я придерживаюсь точки зрения, что этот вирус таки создан в лабораторных условиях и разделяю мнение нобелевского лауреата Люка Монтанье (французский вирусолог, вместе с Франсуазой Барре-Синусси открыл в 1983 году ретровирус ВИЧ. — Ред.), что утечка произошла случайно, из-за головотяпства, вот было такое стечение обстоятельств. Ведь исследования коронавирусов проводят в лабораториях много лет", – говорит Ольга Голубовская.

По ее словам, много информации о ситуации с коронавирусом – засекречено.

"А вот как именно произошла утечка – это вопрос. Думаю, что правду мы с вами не узнаем еще долго, поскольку многие сведения засекречены. Пока нам выдают дозированную информацию", — говорит инфекционист.

Врач отметила, что мнения ученых разделились не только по вопросу о происхождении коронавируса, но и практически по всем вопросам, связанным с этим заболеванием, начиная от противодействия ему путем индивидуальных средств защиты и заканчивая лечением.

"По лечению, считаю, что это вообще трагическая страница в истории человечества, потому что, к сожалению, сначала на международном уровне были декларированы ошибочные методы терапии, и поэтому мы потеряли много людей. Так что и тут дискуссии, и они будут длиться еще много лет. Однако я всегда говорю, что мы врачи, для нас вопросы, откуда что взялось, отходят на второй план, нам надо лечить пациентов, разрабатывать методы терапии и обучать коллег. Потому что в инфекционной патологии наступил такой глобальный момент, когда медицинскую помощь начали оказывать врачи любой специальности, а для них наши протоколы непривычны”, – сказала Ольга Голубовская.

Как ранее сообщалось, в разведке США уверяют, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие, но разведка не может предоставить более конкретную информацию о происхождении COVID-19 без дополнительных данных. Агентства разведсообщества США не пришли к единому мнению о происхождении вируса и считают вероятными две гипотезы происхождения COVID-19: заражение через животное и связанное с работой лабораторией. Для достижения окончательной оценки происхождения вируса потребуется содействие Китаю, но в Пекине продолжают препятствовать расследованию, отказываются от разглашения информации.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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