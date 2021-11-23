Коронавирус в Днепропетровской области: сколько людей заболело и умерло 23 ноября

Коронавирус в Днепропетровской области: сколько людей заболело и умерло 23 ноября

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в областном центре.

Днепропетровская область снова в антилидерах по распространению коронавирусной инфекции. По состоянию на 23 ноября в регионе зарегистрировано 1310 новых случаев заражения.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

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Больше новых случаев обнаружили в Днепре – 667, в Кривом Роге – 142, в Каменском – 89, в Новомосковске – 48, в Никополе – 36, в Марганце – 32.

За сутки недугу побороли 1823 человека, умерли – 48 человек.

Отметим, что в Украине зарегистрировали 12 729 новых случаев COVID-19. В больницы госпитализировали 2055 человек, умерли – 720 человек.

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