Коронавирус в Украине: какие области в "красной" зоне карантина и какие там действуют ограничения

Коронавирус в Украине: какие области в "красной" зоне карантина и какие там действуют ограничения

Киев на данный момент пока еще находится на "желтом" уровне.

По состоянию на 16 октября в Украине в "красной" зоне карантина находится только Херсонская область. Однако с 18 октября к ней присоединятся еще четыре — Запорожская, Одесская, Донецка и Днепропетровска.

Соответствующее решению 15 октября приняла на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 18 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Также применить на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", — сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Отметим, что первой стала "красной" Херсонская область. Жесткие карантинные ограничения там начали действовать с 15 октября.

Регионы, в которых введена "красная" зона:

Херсонская область — с 15 октября.

Донецкая область — с 18 октября.

Днепропетровская область — с 18 октября.

Запорожская область — с 18 октября.

Одесская область — с 18 октября.

Запреты и ограничения "красной" зоны:

Запрещается работа общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос.

Запрещается работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное.

Запрещается работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ.

Запрещается работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.

Запрещается проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Запрещается работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемок.

Местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.

Что будет работать в "красной" зоне:

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на "красном" уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.

Где и как вакцинироваться:

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава - 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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