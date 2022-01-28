Коронавирус в Украине: кому следует сделать тест на COVID-19

В настоящее время бесплатному тестированию на COVID-19 подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную болезнь.

Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь разные симптомы, именно поэтому тест на COVID-19 следует делать по любым признакам ОРВИ.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

К примеру, симптомами коронавирусной инфекции, в том числе и нового штамма "Омикрон", могут быть насморк, усталость, головные боли, чихание, боль в горле, кашель, лихорадка или хриплый голос.

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То есть симптомы COVID-19 могут походить на простуду и не иметь специфических признаков. В то же время тестирование помогает выявить болезнь, что позволит назначить соответствующее лечение и обуславливает необходимость самоизоляции для уменьшения путей передачи вируса и защиты от инфицирования.

В настоящее время бесплатному тестированию на COVID-19 подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную болезнь.

Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают, что врач обязательно должен назначать ПЦР-тестирование на COVID-19 следующим категориям:

людям с подозрением на COVID-19;

людям с признаками других ОРВИ;

людям с признаками вирусной пневмонии;

пациентам с внегоспитальной пневмонией;

контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

Первым трем категориям ПЦР-тест назначают при условии, что им не проводился быстрый скрининговый тест на определение антигена SARS-CoV-2. Если же экспресс-тест оказался положительным, то подтверждение методом ПЦР не является обязательным.

Направление на бесплатное тестирование обязано предоставить семейный врач. Если он по разным причинам отказывается предоставить такое направление или у вас нет семейного врача, обращайтесь на горячую линию Минздрава 0-800-60-20-19.

Напомним, что в случае появления каких-либо симптомов ОРВИ прежде всего следует обратиться к своему семейному врачу. Тот, в свою очередь, должен предоставить направление на тестирование на COVID-19. До результатов тестирования и во время видимых симптомов следует не посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, что за последние 24 часа было зафиксировано 32 393 новых случая COVID-19 – это максимальное количество за все время пандемии. Предыдущий рекорд инфицированных украинцев зафиксировали 4 ноября 2021 года — тогда заболело 27 377 человек.

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