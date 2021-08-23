Коронавирус в Украине: Ляшко рассказал, сколько вакцин ожидается в сентябре и когда возможна вспышка COVID-19

Коронавирус в Украине: Ляшко рассказал, сколько вакцин ожидается в сентябре и когда возможна вспышка COVID-19

По словам министра здравоохранения, вакцины против COVID-19 поступают постоянно.

Осенью 2021 года в Украине ожидают еще 6,5 миллиона доз вакцин против коронавируса.

Об этом во время саммита "Крымской платформы" сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, вакцины поступают постоянно.

"В августе будут еще снабжения. В сентябре по меньшей мере 6,5 миллиона доз вакцин поступят", — рассказал министр.

Виктор Ляшко также добавил, что на сегодня Украина получила уже 18,5 миллиона доз вакцин против COVID-19, а в центрах вакцинации их сейчас около 9,5 миллиона.

Кроме того, министр отметил, что в Украине наблюдается постепенный рост заболеваемости коронавирусом. Ухудшение ситуации, по его словам, можно ожидать в осенне-зимний период — в октябре, ноябре и декабре.

Напомним, ранее Виктор Ляшко сообщил, что срок действия COVID-сертификата в Украине могут продлить.

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