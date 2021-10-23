Коронавирус в Украине не отступает: какова ситуация в регионах 23 октября

Коронавирус в Украине не отступает: какова ситуация в регионах 23 октября

С начала пандемии в стране инфицировалось уже более 2,7 млн человек.

По состоянию на 22 октября в Украине снова зафиксировали 23 229 инфицированных коронавирусом и 483 смерти от недуга.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

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Так, больше всего людей за минувшие сутки умерло в Днепропетровской области — 66, Харьковской — 38, Одесской — 33, Николаевской — 28 и Сумской — 26.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1832), Львовской (1754), Одесской (1499), Харьковской (1409) и Донецкой (1230) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

м. Киев — 1221 случай;

Винницкая область — 428 случаев;

Волынская область — 517 случаев;

Днепропетровская область — 1832 случая;

Донецкая область — 1230 случаев;

Житомирская область — 1145 случаев;

Закарпатская область — 350 случаев;

Запорожская область — 1136 случаев;

Ивано-Франковская область — 638 случаев;

Киевская область — 975 случаев;

Кировоградская область — 157 случаев;

Луганская область — 652 случая;

Львовская область — 1754 случая;

Николаевская область — 483 случая;

Одесская область — 1499 случаев;

Полтавская область — 1094 случая;

Ровенская область — 946 случаев;

Сумская область — 1085 случаев;

Тернопольская область — 557 случаев;

Харьковская область — 1409 случаев;

Херсонская область — 956 случаев;

Хмельницкая область — 1075 случаев;

Черкасская область — 683 случая;

Черновицкая область — 576 случаев;

Черниговская область — 831 случай.

Также за минувшие сутки госпитализированы — 5 362 человека, а выписаны — 8 330 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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